Экс-полицейского из Астраханской области будут судить за избиение задержанного

Суд под Астраханью рассмотрит уголовное дело бывшего сотрудника полиции, которого обвиняют в избиении задержанного ради дачи показаний. Силовику инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 4 ст. 286 УК РФ), сообщает региональный СУ СКР.

Полицейского из Харабалей будут судить за выбивание признания

Фото: УМВД России по Пензенской области

Фото: УМВД России по Пензенской области

Следствие полагает, что в ноябре 2025 года в здании ОМВД по Харабалинскому району экс-полицейский, проводя допрос задержанного местного жителя, умышленно нанес ему многочисленные удары по лицу и туловищу. После избиения мужчина признался в краже металла и написал явку с повинной.

Преступную деятельность пресекли сотрудники СК с ОРЧ СБ регионального УМВД. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд.

Марина Окорокова