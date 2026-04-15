В Оренбурге проводят проверку по факту падения малолетнего ребенка в колодец

В Оренбурге следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Проверочные мероприятия также организовала прокуратура Ленинского района. Об этом сообщают СУ СКР по Оренбургской области и прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По предварительным данным ведомств, днем 14 апреля камера наружного видеонаблюдения зафиксировала, что малолетний ребенок наступил на крышку колодезного люка и провалился в открывшийся проем. Мама ребенка и прохожие помогли мальчику выбраться из колодца. В результате падения ребенок не пострадал.

Произошло это на придомовой территории у дома №13 на ул. Автомобилистов.

Надзорное ведомство даст оценку действиям ответственных лиц в части исполнения жилищно-коммунального законодательства.

Руфия Кутляева