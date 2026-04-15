Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Удмуртии зафиксировали первый в этом сезоне ландшафтный пожар

В деревне Старый Чультем в Завьяловском районе Удмуртии зафиксирован первый в этом сезоне ландшафтный пожар. На площади 751 кв. м загорелась сухая трава. Пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.

Предыдущая фотография

Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Возгорание ликвидировали местные жители с помощью подручных средств.

«Пожар произошел на двух соседних частных участках, принадлежащих одному собственнику. Причина — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц»,— говорится в сообщении. За ненадлежащее содержание придомовой территории собственнице грозит 15 тыс. руб. штрафа (ст. 20.4 КОАП).

В 2025 году на территории Удмуртии зарегистрировали 67 ландшафтных пожаров на общей площади 42,1 га.