В Петербурге маршруты общественного транспорта продлили до новых ЖК

С 15 апреля в Приморском и Московском районах Санкт-Петербурга скорректировали маршруты общественного транспорта для улучшения сообщения новых жилых комплексов со станциями метро. Так, в Приморском районе автобус № 154 и троллейбус № 50 продлили до Арцеуловской аллеи — теперь они следуют от проспекта Авиаконструкторов. В запуске обновленных маршрутов приняли участие вице-губернатор Кирилл Поляков и председатель комитета по транспорту Денис Минкин, пишет «Фонтанка».

В Московском районе также произошли изменения: автобус № 59 направили до Кубинской улицы, а маршрут № 141 теперь проходит по Дизельному проезду.

