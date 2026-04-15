Перенесены сроки закрытия моста через Орь между Орском и Джанаталапом

Движение транспорта по мосту через Орь между Орском и Джанаталапом будет перекрыто в период с 10 по 15 мая. Ограничение продлится до 15 ноября, сообщает администрация Орска.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее администрация города сообщала, что мост закроют на капитальный ремонт 16 апреля.

Автобус №28 (пл. Гагарина — п. Джанаталап) будет ходить по объездной дороге через Звероферму. Перед открытием объездного пути коммунальные службы отремонтируют дорогу.

Руфия Кутляева