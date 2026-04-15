Владимиров попросил увеличить курортный сбор до 200 рублей
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров предложил увеличить минимальную ставку курортного налога со 100 до 200 руб. Об этом он заявил на заседании Правительственной комиссии по развитию туризма, передает корреспондент «Ъ-Кавказ».
По словам главы региона, в прошлом году Ставрополье посетили 3 млн туристов, однако по данным туроператоров эта цифра составляет 10 млн человек. «Фактически каждый десятый турист сегодня в России едет к нам»,— подчеркнул Владимир Владимиров.
Губернатор сообщил, что в текущем году в крае подготовлено 807 мест коллективного размещения отдыхающих с 61 тыс номеров. Все объекты соответствуют требованиям МЧС, Роспотребнадзора и антитеррористической безопасности. Глубина бронирования составляет 6 месяцев при заполняемости практически 100%.
Глава региона также обратился с просьбой дать поручение Минжилкомхоза о расчистке русла реки, текущей к Эшкаконскому водохранилищу. По его словам, засоренность русла и падение уровня воды в водохранилище создали серьёзные ограничения. С марта власти были вынуждены подавать воду в Кисловодске по 4 часа в день, и лишь благодаря осадкам ситуация нормализовалась.
Владимир Владимиров пояснил необходимость повышения курортного налога тем, что 30% туристов пользуются льготами и не платят его.
«Фактически 3 млн человек пользуются нашей инфраструктурой, но ничего не платят за это»,— отметил губернатор.