В Прикамье объявлен пожароопасный сезон

С 15 апреля в Пермском крае на территориях 29 округов наступил пожароопасный сезон. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтербеза. Еще для 14 муниципалитетов, расположенных к северу, он начнется с 30 апреля. Также с 30 апреля по 10 мая на всей территории Прикамья будет введен особый противопожарный режим.

Пожароопасный режим начал действовать в Перми, ЗАТО Звездный, Чайковском городском округе, Бардымском, Березовском, Большесосновском, Верещагинском, Добрянском, Еловском, Ильинском, Кишертском, Краснокамском, Куединском, Кунгурском, Лысьвенском, Карагайском, Нытвенском, Октябрьском, Ординском, Оханском, Осинском, Очерском, Пермском, Сивинском, Суксунском, Уинском, Частинском, Чернушинском, Чусовском муниципальных округах.

В минтербезе напомнили, что за несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается вдвое.