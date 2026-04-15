У жителя Ульяновской области конфисковали питбайк за пьяное вождение

Барышский городской суд Ульяновской области вынес приговор по уголовному делу 42-летнего жителя села Водорацк Александра Романова, признанного виновным в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, до двух лет лишения свободы), сообщила в среду прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что 15 августа 2025 года сотрудниками ДПС на автодороге Бестужевка — Барыш — Николаевка был остановлен питбайк марки Kayo, которым управлял Александр Романов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что ранее Александр Романов уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Суд согласился с доводами обвинения и приговорил Александра Романова к 360 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года.

Питбайк осужденного конфискован в собственность государства. Приговор вступил в законную силу, отмечает прокуратура.

Стоимость питбайка Kayo в зависимости от модификации составляет от 80 тыс. руб. до 350 тыс. руб.

Напомним, при повторном задержании за пьяное вождение пунктом «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ, введенной в июле 2022 года, предусмотрена конфискация транспортного средства. В конце 2023 года пленум Верховного суда РФ разъяснил, что в этом случае конфискация транспортного средства должна производиться в обязательном порядке.

Стоит отметить, что питбайк официально является не транспортным средством, а спортивным инвентарем, водительские права на питбайк не требуются, как транспортное средство он не регистрируется в ГАИ. У него отсутствуют элементы, обязательные для движения по дорогам: фары, поворотники, зеркала заднего вида, номерные знаки. При этом ездить на питбайке разрешено только на специализированных закрытых трассах, спортивных площадках, мотодромах или в условиях бездорожья. Передвигаться на питбайке по дорогам общего пользования, обочинам и тротуарам запрещено.

Андрей Васильев, Ульяновск