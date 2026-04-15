Два человека погибли при пожаре в частном доме в Новой Москве

В деревне Сосенки в Новой Москве произошел пожар в частном жилом доме и хозяйственных постройках. Погибли два человека, еще двое — пострадали. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

Огонь из одного дома перекинулся на соседний, из него эвакуировали людей, пишет агентство. Общая площадь возгорания составила 130 кв. м. При этом, по словам источника РЕН ТВ, огонь охватил 300 кв. м.

Собеседник телеканала уточнил, что пожар случился в мастерской этнического художника Федора Удольского. Очаг возгорания находился в двухэтажной хозпостройке, где господин Удольский изготавливал основы для своих скульптур и сказочных домиков. В беседе с Telegram-каналом «112» художник рассказал, что получил ожоги. О втором пострадавшем ему ничего неизвестно.