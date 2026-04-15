Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Последние звонки пройдут в Саратовской области 26 мая

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин утвердил дату проведения в школах региона последних звонков. Соответствующее распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Установленная дата последних звонков — 26 мая. Этот день ранее предложило Минпросвещения РФ. Рекомендуемые даты для выпускных — 27 июня.

Также 26 мая пройдут последние звонки в Пензенской, Волгоградской и Астраханской областях. Выпускные предварительно запланировали на 27 июня.

Дарья Васенина