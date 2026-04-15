В Альметьевском районе школы и сады возобновили работу после угрозы атаки БПЛА

В Альметьевском районе после объявления угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов обстановка стабилизировалась. Жителям разрешили покинуть пункты временного размещения, а школы и детские сады возобновили работу в штатном режиме, сообщила пресс-служба администрации Альметьевска.

Отмечается, что угрозы для населения нет.

Также постепенно восстанавливается движение общественного транспорта, однако на полное возвращение к обычному графику потребуется время.

Угрозу атаки беспилотников на Альметьевск, Чистополь, Нижнекамск, Набережные Челны и Елабугу объявили в 06:23. На этом фоне в Альметьевском районе проводилась эвакуация учащихся и педагогов из образовательных учреждений, а работа общественного транспорта была частично приостановлена. Сейчас все ограничения сняты.

Анна Кайдалова