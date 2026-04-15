В Оренбуржье суд рассмотрит дело о хищении денег путем оформления микрозаймов на 20 граждан

В Оренбургской области в суд направлено уголовное дело в отношении жителя Кувандыка. Он обвиняется по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации), п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконное использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученные путем неправомерного доступа к средствам ее обработки), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на тайное хищение чужого имущества с банковского счета), а также п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с банковского счета). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 и 2025 годах обвиняемый получил доступ к личным кабинетам 20 граждан посредством взлома учетных данных. Мужчина использовал личную информацию потерпевших, чтобы оформить заявки на получение микрозаймов от их имени. В случае одобрения обвиняемый похищал деньги.

Фигуранту удалось завладеть деньгами на сумму свыше 100 тыс. руб. На имущество мужчины стоимостью более 120 тыс. руб. наложен арест.

Руфия Кутляева