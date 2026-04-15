Речная навигация в Уфе откроется в конце следующей недели

24 апреля в Уфе начнут работу пять речных паромных переправ, сообщают в пресс-службе администрации.

В этот день откроются маршруты Трамплин, Дудкино, Сипайлово через реку Уфу и Козарез через реку Белую. Также начнет действовать маршрут внутреннего водного транспорта Сипайлово — Зеленый мыс — Сипайлово, который проходит по реке Уфе вдоль Сипайлово, Тужиловки, Зеленой рощи и юго-востока Кировского района.

Решение о запуске грузопассажирской переправы ДОК в Инорсе будет приниматься исходя из уровня воды в реке Уфе.

