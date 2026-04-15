В Ставрополе выбрали подрядчика на замену 42 лифтов за 149 млн рублей

На Ставрополье определили подрядчика для капитального ремонта 42 лифтов в 17 многоквартирных домах Ставрополя, сообщает пресс-служба регионального фонда капремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

По итогам электронного аукциона победителем конкурса на сумму более 149 млн руб. стала компания «ИМПОРТ-ЛИФТ». Основной массив домов, подпадающих под программу, относится к многоэтажкам конца 1990х годов постройки. Их лифтовое оборудование проектировали с учетом тогдашней интенсивности эксплуатации и строго определённого срока службы, который к 2026 году практически полностью исчерпан. Специалисты отмечают, что речь идет не о косметическом ремонте, а о системной замене: механический износ, устаревшие системы управления и повышенные требования к безопасности делают дальнейшую эксплуатацию без обновления рискованной.

Капитальный ремонт лифтового хозяйства в данных домах включает полную замену ключевых узлов: лебедки, электродвигателя, тяговых канатов, ограничителя скорости и направляющих. Параллельно меняют электрооборудование – системы управления, кабельные линии и силовые блоки. Только после этого устанавливают новую кабину с современными кнопочными панелями и энергоэффективным освещением. Такой подход позволяет создать новую рабочую систему внутри старых шахт, не затрагивая глобально конструкцию здания.

В подъездах, где установлено несколько лифтов, замену проводят поочерёдно, чтобы не парализовать повседневную жизнь собственников и не оставлять многоквартирные дома на несколько месяцев без вертикального сообщения.

Генеральный директор регионального фонда капитального ремонта Павел Корниенко заявил, что подход к ремонту принципиально отличается от точечного восстановления отдельных элементов. «Лифт – это вопрос безопасности. Мы не обновляем отдельные узлы, мы меняем систему целиком, чтобы исключить риски и обеспечить стабильную работу на годы вперёд», — отмечает он. Работы выполняются в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов Ставропольского края, которая предусматривает системное обновление общедомового имущества, включая лифты, инженерные сети и фасады.

Станислав Маслаков