В Москве арестовали 19-летнего администратора sim-бокса из Саратовской области

В Москве правоохранители задержали 19-летнего жителя Саратовской области по подозрению в телефонных аферах. Юноша выполнял функции технического администратора и обеспечивал работу sim-бокса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

19-летнего саратовца арестовали в Москве по подозрению в использовании сим-бокса

Фото: ГУ МВД России по Саратовской области

По оперативным данным, в арендованной квартире на ул. Кременчугской молодой человек следил за работой sim-бокса и своевременно менял в нем карты. За это телефонные аферисты платили ему денежное вознаграждение. В ходе обыска у фигуранта изъяли более 200 сим-карт различных операторов сотовой связи, GSM-шлюз, ноутбук, 10 телефонов и иные предметы, представляющие интерес для следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ). Саратовцу уже предъявлено обвинение, он отправлен под арест.

Марина Окорокова