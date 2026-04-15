В Башкирии работнику выплатили 200 тысяч рублей после вмешательства прокуратуры

Стерлитамакский городской суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить пострадавшему на производстве работнику 200 тыс. руб. компенсации, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В январе 2025 года предприниматель привлек потерпевшего в качестве монтажника-высотника, но трудовой договор с ним не заключал, приказ о приеме на работу на оформлял.

Через несколько дней после начала трудовой деятельности работник упал с шестиметровой вышки и сломал обе ноги, получив тяжкий вред здоровью.

Прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта трудовых отношений и взыскании морального вреда.

Майя Иванова