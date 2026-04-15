Под Белебеем в ДТП с несовершеннолетним за рулем погибли четыре человека

Белебеевская межрайонная прокуратура проводит проверку из-за дорожной аварии, в которой скончались четверо пассажиров Daewoo Nexia, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Башкирии.

По словам главного госавтоинспектора республики Владимира Севастьянова, ДТП случилось в 6 утра на 28-м км дороги Белебей — Приютово. Машина, за рулем которой находился подросток без водительского удостоверения, съехала в кювет и перевернулась.

В аварии погибли четыре человека 1997, 1998, 1999 и 2001 годов рождения. Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Майя Иванова