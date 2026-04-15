В Саратове появится новый сквер

В Ленинском районе Саратова появится новый сквер. Территорию обустроят на пересечении улиц Лунная и Деловая. Также рабочие создадут парк на улице Шехурдина. Скверы вырастут на Производственной, 3, Студеной, 1, Технической, 16. Дополнительно приведут в порядок сквер Победы, сквер в поселке Жасминный, зону имени Руслановой на Ломоносова и сквер на Дачном проспекте в Поливановке. Об этом сообщил Telegram-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина «Володин Саратов».

Городские чиновники дополнили список адресов для ремонта тротуаров. В перечень вошли 15 новых объектов. Среди них участок на Антонова, 12В до остановки «Геологический колледж». Подрядчик обновит дорожку от дома 19 по 1-й Зеленогорской до дома 1 по 2-му Тюльпановому проезду. Рабочие отремонтируют тротуар на Московском шоссе, 15 до пешеходного перехода к остановке из центра.

Новые подходы к остановкам появятся на Международной у МФЦ и школы 108. Работы пройдут на Гвардейской у Молодежного проезда, у детского дома 2, а также у 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 9-й Дачных. Ремонт затронет перекресток Гвардейской с Книжной и Чайковского, а также участок Гвардейской с Маяковского. Подрядчик обновит тротуар у дома 34а на Тархова до остановки «Рынок Солнечный». Эти меры направлены на улучшение городской среды, однако точные сроки начала и завершения всех работ пока не объявили.

