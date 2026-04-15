«Файбер Клиник» расскажет об инновационном лазерном лечении на бизнес-премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Медцентр «Файбер Клиник» заявил в качестве проекта на бизнес-премию «Твердые знаки» в Удмуртии инновационный метод лечения варикозной болезни и неэстетичных сосудистый проявлений. Для этого используется лазерная платформа Alma Harmony XL PRO. Номинация — «Качественный сервис в B2C секторе. Малый и средний бизнес».

В сентябре 2025 года центр приобрел лазерную платформу и внедрил методику «КЛаКС» (КриоЛАзер + КриоСклеротерапия) для лечения вен нижних конечностей, а также программы лазерного удаления сосудов на лице и теле.

Цель проекта — оказывать современную малоинвазивную медицинскую помощь жителям Удмуртии и соседних регионов, устраняя эстетический и физический дискомфорт, связанный с сосудистыми проявлениями.

С октября 2025-го по февраль 2026 годов врачи центра провели более 140 процедур «КЛаКС». В клинике отмечают, что в Удмуртии этот метод и лазерное лечение сосудов в периорбитальной и височной зонах широко не применяются.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представляют проекты в девяти номинациях. Прием заявок окончен, идет формирование списков для очной защиты. Лучшие проекты будут отмечены на торжественной церемонии в мае фирменными статуэтками «Ъ» и подарками от партнеров.