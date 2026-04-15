Бастрыкин требует уголовное дело из-за проблем многодетных в Ярославле

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в связи с информацией о нарушении прав многодетных семей в Ярославле. Об этом сообщает информационный центр СКР.

О проблеме сообщили в социальных сетях. Многодетным семьям были предоставлены бесплатные участки в 10-м Мастеровом переулке в Ярославле в 2013 году. По данным СКР, необходимая инфраструктура в этом месте отсутствует: нет подъездной дороги, водоотведения и уличного освещения.

О проблеме ранее сообщало и региональное отделение Народного фронта. Главные жалобы от жителей поступили на дорогу и освещение.

Ярославское управление СКР организовало доследственную проверку по сообщению. Глава СКР поручил возбудить уголовное дело и доложить о результатах его расследования. Кроме того, он поручил доложить о работе по решению проблемы семей, получивших участки в этом месте.

