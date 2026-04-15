Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Избран глава Краснокамского округа

Депутаты Краснокамской думы избрали главой муниципалитета Александра Борисова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». К исполнению обязанностей в статусе главы господин Борисов приступит 16 апреля.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Должность главы Краснокамска стала вакантной в конце октября 2025 года, после того как полномочия предыдущего руководителя муниципалитета Игоря Быкариза были прекращены по решению Пермского краевого суда в связи с утратой доверия.

В декабре и. о. главы муниципального округа был назначен бывший региональный министр и вице-премьер Александр Борисов. Вместе с ним в конкурсе на пост главы округа участвовал начальник управления экономического развития администрации муниципалитета Илья Куличков.