Избран глава Краснокамского округа

Депутаты Краснокамской думы избрали главой муниципалитета Александра Борисова. Об этом сообщает телеграм-канал «На местах». К исполнению обязанностей в статусе главы господин Борисов приступит 16 апреля.

Должность главы Краснокамска стала вакантной в конце октября 2025 года, после того как полномочия предыдущего руководителя муниципалитета Игоря Быкариза были прекращены по решению Пермского краевого суда в связи с утратой доверия.

В декабре и. о. главы муниципального округа был назначен бывший региональный министр и вице-премьер Александр Борисов. Вместе с ним в конкурсе на пост главы округа участвовал начальник управления экономического развития администрации муниципалитета Илья Куличков.