Подростки не нашли выход

Удмуртия вошла в тройку регионов ПФО по числу самоубийств среди несовершеннолетних в 2025 году: 21 подросток покончил с собой. Это в 4,2 раза больше, чем в 2024-м. Согласно докладу уполномоченного по правам ребенка в республике Ольги Авдеевой, в школах наблюдается нехватка психологов, специалисты на местах не используют рекомендации по выявлению суицидального поведения. Детский омбудсмен предлагает повысить возраст добровольного согласия на медицинское вмешательство до 18 лет. Эксперты указывают на эмоциональную нагрузку подростков из-за экзаменов и незрелость детской психики. Уровень тревожности, считают собеседники, растет по всему миру.

Удмуртия находится на третьем месте в списке регионов ПФО по числу подростковых суицидов по итогам 2025 года: 21 несовершеннолетний покончил с собой. Это в 4,2 раза больше, чем в 2024-м (5 суицидов), и самое высокое значение за последние восемь лет. Такие данные содержатся в ежегодном докладе уполномоченной по правам ребенка в республике Ольги Авдеевой.

Большинство погибших — подростки в возрасте 16-17 лет (14 суицидентов). Гендерное распределение равномерно: 11 девочек и 10 мальчиков. 11 ребят обучались в школах, семь — в техникумах, один находился на семейной форме обучения. Большинство суицидов произошло в городе (16). Четверо несовершеннолетних на момент трагедии проживали одни. При этом из всех семей лишь одна находилась на учете, остальные характеризовались как благополучные.

Детский омбудсмен указывает, что в особом внимании нуждаются студенты—первокурсники, приехавшие из сельской местности и проживающие самостоятельно в квартирах. Такие подростки «выпадают» из зоны внимания специалистов. В качестве примера приводится история умершего студента первого курса в Ижевске, который проживал один. В образовательном учреждении он характеризовался положительно, проблем с обучением не имел. По словам одногруппников, после занятий студент не хотел идти домой, свободное время проводил в общежитии. Ранее он совершал суицидальные попытки. Впоследствии оказалось, что в семье подростка не все было благополучно.

По данным СКР по Удмуртии, подростки в 2025 году совершили 277 суицидальных попыток (+14,9% год к году), 16 из них — истинных. Межмуниципальные бригады из психологов, психотерапевтов и психиатров за это время отработали 143 кризисных случаях (+5,9%), из них 25 попыток суицида и 29 фактов самоповреждающего поведения. Профильные центры оказали психологическую помощь 4,6 тыс. подросткам (+22,5%).

«К сожалению, ежегодно остаются и “неотработанные” случаи. Одной из причин является отказ родителей, их негативное отношение к оказанию психологической, психотерапевтической помощи детям (в возрасте до 15 лет) в кризисных состояниях. Вторая не менее частая причина — отказ самих несовершеннолетних от оказания им квалифицированной помощи»,— говорится в докладе.

По закону «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», подростки старше 15 лет имеют право отказаться от медицинского вмешательства. Детский омбудсмен в Удмуртии предлагает внести изменения в федеральное законодательство, повысив возраст информационного согласия до 18 лет.

В докладе критикуется работа с несовершеннолетними на местах. В частности, специалисты не используют специальные рекомендации по выявлению суицидального поведения. «В 2025 году фиксируется нехватка психологов в образовательных организациях республики — 68 вакансий, из них 60 в школах, 8 — в СПО. В Ижевске открыта 21 вакансия»,— указывается в документе.

Старший преподаватель кафедры педагогики и психологии Института развития образования в Ижевске Елена Волкова связывает психологический аспект суицидального поведения подростков с незрелостью критического мышления. «Подросток не может оценить влияние различных факторов внешней и внутренней среды и масштаба последствий, что порой способствует принятию необдуманных, скоропалительных решений»,— сказала «Ъ-Удмуртия» эксперт.

Один из триггеров кризисной ситуации, по словам Елены Волковой, — давление социальной среды. «Преобладающий вещизм, ориентация на тренды, невозможность закрыть потребность в хороших или обязательных предметах и аксессуарах бьют по самооценке подростка. Социальная ситуация развития несовершеннолетнего требует общения со сверстниками. С приходом весны эмоциональная нагрузка у школьников возрастает из-за накопленной сезонной усталости и грядущих экзаменов, таких как ОГЭ и ЕГЭ. Родители говорят: “Сиди, учи, никуда не пойдешь”. В связи со всеми этими факторами может возникнуть внутриличностный конфликт, порождающий кризисные ситуации»,— добавила спикер.

Детский психолог и специалист по детско-родительским отношениям Наталья Половайкина рассказала «Ъ-Удмуртия», что чаще всего несовершеннолетние обращаются в психологическую службу с жалобами на отсутствие взаимопонимания с родителями и общую тревогу. По словам эксперта, если родственники не уделяют достаточного внимания к проблемам и увлечениям ребенка, то они попадают в «черный список». Это обостряется на фоне гормонального скачка в подростковом возрасте. Спикер отмечает, что уровень тревожности растет по всему миру, в том числе и среди взрослых, из-за информационной перегруженности.

Наталья Половайкина также указала на тенденцию среди молодежи определять у себя душевные заболевания после поиска в интернете соответствующих симптомов. Эти диагнозы, добавила она, — один из способов обратить на себя внимание. В результате вместо квалифицированной помощи может стать хуже.

«Кризисная помощь для несовершеннолетних в Удмуртии развивается: постоянно проходят семинары для педагогов, нацеленные на профилактику кризисного поведения. Но и родители должны обращать внимание на эмоциональное состояние детей»,— отметила Елена Волкова. При появлении тревожных сигналов она призвала обращаться за профессиональной психологической помощью.

Карина Пырина