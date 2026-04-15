«Уральская сталь» закончила 2025 год с убытком по РСБУ

«Уральская сталь» (Новотроицк, Оренбургская область) по итогам 2025 года получила чистый убыток по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 22,4 млрд руб. против прибыли годом ранее в 3,4 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка предприятия сократилась на 31%, до 105,5 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась до 96,8 млрд руб. Годом ранее она составила 119,9 млрд руб.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В компании ухудшение операционных и финансовых показателей объясняют санкционным давлением на ТЭК и металлургию, снижением спроса и цен на продукцию, а также высокой ключевой ставкой ЦБ и укреплением рубля.

На 31 декабря 2025 года «Уральская сталь» допустила нарушение ковенантов (обещаний, данных кредитной организации) по ряду кредитных соглашений с банками. В связи с этим обязательства на сумму 26,9 млрд руб., изначально предназначенные к погашению более чем через 12 месяцев, были переведены в категорию краткосрочных. На конец года краткосрочные обязательства компании превысили оборотные активы на 32,2 млрд руб. При этом ни один из кредиторов на протяжении 2025 года и на дату публикации отчетности не требовал досрочного возврата средств.

Объем денежных средств и эквивалентов на конец года составил 1,2 млрд руб. (годом ранее — почти 3 млрд руб.). Общий портфель заемных средств компании (кредиты и облигации) вырос до 86,3 млрд руб. с 83,9 млрд руб. Кредиторская задолженность увеличилась до почти 52 млрд руб. с 21,1 млрд руб. Дебиторская задолженность на конец 2025 года достигла 51,6 млрд руб. против 42,6 млрд руб.

После отчетной даты компания привлекла в банках новые займы на сумму 1,5 млрд руб.

«Уральская сталь» — крупный производитель товарного чугуна, мостостали и штрипса для труб большого диаметра. В 2022 году «Металлоинвест» продал 100% предприятия «Загорскому трубному заводу» Дениса Сафина. Сумма сделки оценивалась в $500 млн.

Георгий Портнов