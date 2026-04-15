«Пятерочку» в Лабытнанги закрыли за антисанитарию

В Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) по решению городского суда на 45 суток приостановили работу магазина «Пятерочка» (ООО «Агроторг», входит в X5) из-за многочисленных грубых нарушений санитарных норм, сообщили в пресс-службе суда. Торговая точка, расположенная на улице Автострадной, закрылась в 23:00 9 апреля.

Решение суда основано на материалах проверки управления Роспотребнадзора по ЯНАО, во время которой выявили несоблюдение требований к безопасности пищевой продукции. Были зафиксированы нарушения технических регламентов Таможенного союза и санитарных правил для торговых объектов. В магазине также не соблюдались законы «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Постановление вступило в силу.

