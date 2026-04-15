Российские силы ПВО за 11 часов сбили 85 беспилотников

Российские средства ПВО с 20:00 мск 14 апреля до 7:00 мск 15 апреля уничтожили 85 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны сбивали над территориями Белгородской, Воронежской, Ростовской, Самарской, Саратовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, над регионом уничтожены 12 беспилотников. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Ростовский губернатор Юрий Слюсарь уточнял, что БПЛА сбивали в Каменск-Шахтинском. Их число господин Слюсарь не привел. Предварительно, раненых и ущерба инфраструктуре в городе нет. В других регионах ситуацию оперативно не прокомментировали.