Несколько жилых кварталов Хабаровска остались без отопления и горячей воды

В Хабаровске из-за коммунальной аварии без отопления и горячего водоснабжения остались нескольких жилых кварталов. Прокуратура Железнодорожного района города начала проверку.

Повреждена тепломагистраль ТМ-32. Замена трубопровода планировалась во время летних ремонтных работ.

Мэр города Сергей Кравчук сообщил, что сотрудники ДГК «Хабаровские тепловые сети» откачали воду и нашли поврежденный участок. Задействованы 25 человек и восемь единиц техники. Сроки восстановления отопления и горячего водоснабжения господин Кравчук не назвал.

Эрнест Филипповский