В самарском реготделении «Единой России» произошли кадровые перестановки
Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Федорищев провел совещание по работе регионального исполкома партии. Главным итогом стала кадровая перестановка: место Максима Матыгина, который на следующей неделе сложит полномочия заместителя секретаря, займет Ирина Петшик, которая ранее работала в Иркутской области. Об этом сообщил глава региона.
Ирина Петшик несколько месяцев работает в регионе. Ее кандидатура утверждена решением президиума генсовета «Единой России». Вячеслав Федорищев охарактеризовал ее как человека «с большим партийным опытом и опытом технологической работы».
В качестве ближайших задач секретарь отделения назвал проведение предварительного внутрипартийного голосования и формирование команды кандидатов на выборы в Госдуму и Самарскую Губернскую думу. По словам Вячеслава Федорищева, действующие кандидаты уже работают с жителями и получают обратную связь.