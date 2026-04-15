В самарском реготделении «Единой России» произошли кадровые перестановки

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Федорищев провел совещание по работе регионального исполкома партии. Главным итогом стала кадровая перестановка: место Максима Матыгина, который на следующей неделе сложит полномочия заместителя секретаря, займет Ирина Петшик, которая ранее работала в Иркутской области. Об этом сообщил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ирина Петшик несколько месяцев работает в регионе. Ее кандидатура утверждена решением президиума генсовета «Единой России». Вячеслав Федорищев охарактеризовал ее как человека «с большим партийным опытом и опытом технологической работы».

В качестве ближайших задач секретарь отделения назвал проведение предварительного внутрипартийного голосования и формирование команды кандидатов на выборы в Госдуму и Самарскую Губернскую думу. По словам Вячеслава Федорищева, действующие кандидаты уже работают с жителями и получают обратную связь.

Георгий Портнов