Си: Россия и Китай должны укреплять взаимодействие для защиты Глобального Юга

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны укреплять двусторонние отношения и твердо отстаивать законные интересы обеих стран для защиты Глобального Юга.

«Стороны должны укреплять стратегическое взаимодействие и вести более тесную дипломатическую координацию, чтобы способствовать выведению отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая на более высокий уровень»,— добавил Си Цзиньпин по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как добавил председатель КНР, Москва и Пекин также должны работать над укреплением авторитета и жизнеспособности ООН. По его словам, странам необходимо тесно координировать и сотрудничать в рамках ШОС, БРИКС и других организаций.