Новосибирского предпринимателя отправили в колонию за контрабанду анаболиков

К четырем с половиной годам колонии строгого режима суд Новосибирска приговорил индивидуального предпринимателя, занимавшегося контрабандой анаболиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, бизнесмен наладил канал доставки на территорию РФ сильнодействующих запрещенных веществ. В посылке, согласно заключению экспертов, находилось свыше 800 г тестостерона ципионата. Из него планировалось изготовить препараты для наращивания мышечной массы для дальнейшего распространения в Новосибирской области.

В мае 2024 года противоправная деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело о контрабанде.

Илья Николаев