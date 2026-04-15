Новосибирского предпринимателя отправили в колонию за контрабанду анаболиков
К четырем с половиной годам колонии строгого режима суд Новосибирска приговорил индивидуального предпринимателя, занимавшегося контрабандой анаболиков. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФСБ России.
По материалам дела, бизнесмен наладил канал доставки на территорию РФ сильнодействующих запрещенных веществ. В посылке, согласно заключению экспертов, находилось свыше 800 г тестостерона ципионата. Из него планировалось изготовить препараты для наращивания мышечной массы для дальнейшего распространения в Новосибирской области.
В мае 2024 года противоправная деятельность предпринимателя была пресечена сотрудниками УФСБ. В отношении него возбудили уголовное дело о контрабанде.