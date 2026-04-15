Прибыль пермского поставщика гофротары выросла на 70%

ООО «Бумхиминвест» обнародовало финансовые результаты за 2025 год. По данным Rusprofile, выручка общества составила 7,96 млрд руб., что на 11% ниже показателя прошлого года (8,9 млрд руб.). Чистая прибыль при этом выросла на 70% — с 74,2 млн до 126,2 млн руб. Себестоимость продаж упала до 6,8 млрд руб. (в 2024-м — 7,8 млрд руб.).

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ООО «Бумхиминвест», действующее в Перми с 2012 года, занимается оптовой торговлей бумагой и картоном. Как указано на официальном сайте, компания является официальным дилером ряда крупных заводов-изготовителей, производящих бумагу для гофрирования и картон для плоских слоев. Вспомогательное направление деятельности — поставки макулатуры, клея, крахмала, бумаги-основы.