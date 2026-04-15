На трассах Тюменской области на месяц ограничили движение для грузовиков

В Тюменской области на месяц установили ограничения на дорогах для большегрузного транспорта в весенний период, сообщили в правительстве региона. Соответствующий приказ подписан главным управлением строительства области.

Ограничения будут действовать с 15 апреля до 14 мая. Во многих муниципалитетах, в том числе в Тюмени, осевая нагрузка не должна превышать 6 тонн. Согласно документу, на разных дорогах нагрузка на оси может быть больше или меньше этой отметки.

Ирина Пичурина