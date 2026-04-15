США смягчили санкции в отношении Венесуэлы

Министерство финансов США смягчило санкции в отношении Центрального банка Венесуэлы и основных банковских учреждений страны. Соответствующие документы опубликовало управление по контролю за иностранными инвестициями министерства (OFAC).

Лицензии №56 и №57 разрешают американским компаниям и банкам заключать коммерческие контракты с Венесуэлой под контролем OFAC. Центробанк республики может осуществлять банковские и платежные услуги, открывать корсчета в долларах США. При этом такие банковские услуги запрещено оказывать юрлицам из России, Ирана, Кубы, Китая и КНДР.

В начале апреля власти США сняли санкции с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес. Теперь американские компании смогут беспрепятственно работать с действующим лидером страны, а она — посещать США для переговоров.

