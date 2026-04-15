Ливан высоко оценил первые переговоры с Израилем

Посол Ливана в США Нада Хамаде высоко оценила первые за несколько десятилетий переговоры с Израилем. Она уточнила, что на встрече с послом Израиля в Вашингтоне Йехиэлем Лейтером призвала к прекращению огня.

«Я также настоятельно призвала к принятию практических мер по смягчению острого гуманитарного кризиса, от которого страна продолжает страдать в результате продолжающегося конфликта»,— указано в комментарии госпожи Хамаде, который опубликовало посольство Ливана.

Йехиэль Лейтер сообщил, что переговоры прошли настолько успешно, насколько это возможно. «Сегодня мы обнаружили, что находимся по одну сторону баррикад. Это самое позитивное, что мы могли сделать»,— добавил он.

Встреча послов прошла 14 апреля. На ней присутствовал госсекретарь США Марко Рубио. Прямые переговоры Израиля и Ливана состоялись впервые с 1993 года.