С начала конфликта на Ближнем Востоке пострадала одна россиянка
Одна россиянка пострадала во время конфликта на Ближнем Востоке, сообщил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
Как рассказал господин Климов ТАСС, гражданка России получила ранения при падении обломков БПЛА в Аб-Даби. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью. Состояние ее здоровья не вызывает опасений, уточнил Алексей Климов.
Официальной информации о других пострадавших россиянах в МИД не поступало.
Гражданка России была ранена при ударе беспилотника по Абу-Даби 4 апреля, сообщало посольство России в ОАЭ. Всего с начала конфликта на Ближнем Востоке от иранских ударов по территории Эмиратов пострадали более 200 человек.