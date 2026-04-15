МИД России напомнил о рекомендациях при посещении стран Персидского залива

Директор консульского департамента МИД России Алексей Климов напомнил о рекомендациях при посещении стран, которые затронул ближневосточный конфликт.

Как сказал господин Климов в интервью ТАСС, туристам лучше «не приближаться к военным объектам, госучреждениям и элементам критической инфраструктуры». В их числе нефтехранилища и нефтебазы, электростанции, станции опреснения воды.

Директор консульского департамента напомнил и о запрете на съемку работы ПВО, который действует в некоторых странах Ближнего Востока. По его словам, следует воздержаться от фото- и видеосъемки, использования оптических приборов в районах расположения подобных объектов, а также не распространять материалы о результатах ракетных ударов и работе средств ПВО.

При объявлении воздушной тревоги необходимо направиться в ближайшее укрытие, добавил Алексей Климов. Им может быть бомбоубежище, комната безопасности в гостинице или подземный паркинг.