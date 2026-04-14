Писательница Евгения Некрасова получила литературную премию О.Генри

Российская писательница Евгения Некрасова стала лауреатом премии О.Генри за лучший рассказ. Наградой было отмечено ее произведение «Медведица» (She-Bear) 2023 года. Об этом сообщается на официальной платформе премии Literary Hub.

Евгения Некрасова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Евгения Некрасова

Госпожа Некрасова известна по работам в традиции магического реализма с опорой на фольклор. Одно из знаковых произведений — роман «Калечина-Малечина» 2018 года, ставший финалистом премий «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «НОС». В 2020 году по нему поставили спектакль в московском Центре им. Мейерхольда. Среди ее произведений также — цикл прозы «Сестромам. О тех, кто будет маяться» (2019), сборник «Домовая любовь» (2021) и роман «Кожа» (2022).

Премию О.Генри учредили в 1918 году в честь американского писателя, известного короткой прозой. До 2011 года награду вручали только авторам из США и Канады, но сейчас ограничений нет. В 2022 году премию О.Генри получил российский писатель Владимир Сорокин за рассказ «Лошадиный суп».