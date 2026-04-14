Гараж становится роскошью

Собственники гаражно-строительных кооперативов (ГСК) в Нижнем Новгороде возмущены повышением с 2026 года стоимости аренды земли под гаражными боксами в некоторых случаях в десятки раз. Если раньше владельцы гаражей платили за аренду сотни тысяч рублей в год, то сейчас с них требуют миллионы. В прошлом году областные власти наняли подрядчика, который пересчитал для ГСК коэффициент вида разрешенного использования земельных участков. В министерстве имущества Нижегородской области считают новые арендные ставки законными и обоснованными, однако некоторые кооперативы намерены судиться с органами власти из-за перерасчета аренды.

Власти советуют нижегородцам оформлять гаражи в собственность

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гаражно-строительные кооперативы Нижнего Новгорода, которые арендуют землю у города, с начала 2026 года получают уведомления об установлении арендной платы за землю с учетом скорректированных коэффициентов. Новые арендные ставки шокировали владельцев гаражей.

Как рассказал «Ъ-Приволжье» один из собственников, их кооперативу, который раньше платил 450 тыс. руб. в год,, пришло уведомление о повышении аренды до 7 млн руб.

Пока собственники решили не платить выросшую в 15 раз сумму и разобраться, как ее насчитали. Пенсионер Вячеслав из Приокского района сообщил, что в их ГСК арендная плата за землю выросла в десять раз, и он теперь задумался о том, как продать свой гараж, который ему теперь содержать не по силам.

«Теперь я в полной мере понял выражение: "Люди — новая нефть". Что творит наша власть, откуда у них вообще такие расценки взялись? Видимо, в бюджете денег нет, и теперь решили нас, пожилых людей, обобрать»,— отметил он.

«Раньше мы платили 80 тысяч, сейчас нам подняли до 6,5 млн. И сделали скидку с барского плеча на 2 миллиона. Но никому легче от этого не стало. 4,5 млн — это нереально»,— ранее отмечал председатель ГСК «Родничок» Максим Никонов в интервью телекомпании «Волга».

Некоторые кооперативы, по данным «Ъ-Приволжье», готовят жалобы в суд на перерасчет арендной платы.

Многократное увеличение сумм в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области объяснили действующей методикой расчета арендной платы от кадастровой стоимости земельного участка.

«Все элементы формального расчета арендной платы, используемые Методикой №247, были утверждены в полном соответствии с нормами действующего законодательства, согласованы со всеми профильными органами власти правительства Нижегородской области, а также с прокуратурой»,— сообщили «Ъ-Приволжье» в минимущества.

Увеличение платы с 1 января 2026 года произошло за счет изменения коэффициента вида разрешенного использования земельных участков (КВРИ). Как пояснили в министерстве, первоначальные значения КВРИ были утверждены в 2016 году и без индексации применялись до 2025 года. В конце прошлого года их актуализировали «с целью приведения в соответствие с текущими экономическими реалиями», утвердив соответствующим постановлением правительства Нижегородской области.

Расчеты для органов власти готовил нанятый подрядчик, которого в министерстве не называют. «Мы заключили государственный контракт с независимой экспертной организацией, которая провела большую аналитическую работу по определению актуальных значений коэффициента для расчета арендной платы за землю в Нижнем Новгороде»,— заключили в министерстве.

Власти настаивают, что нанятый подрядчик руководствовался «принципом экономической обоснованности», в соответствии с которым арендная плата устанавливается в зависимости от доходности земельного участка с учетом категории земель, к которой он отнесен, и вида его разрешенного использования.

Ранее чиновники также предлагали размежевать землю и оформить ее в собственность, пока позволяет «гаражная амнистия». Тогда каждый владелец гаража будет платить только земельный налог в 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка под своим боксом.

«Оформление гаража в собственность — единственный способ сделать платеж минимальным и гарантировать защиту вашей недвижимости в правовом поле»,— советовали в министерстве.

Роман Кряжев