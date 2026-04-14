Коррупция в тестовом режиме

Нижегородский суд допросил бывшего начальника отдела Ростехнадзора Николая Маркина о взятках, которые, по версии следствия, он вместе с коллегами и руководителем Денисом Шакировым брали от представителей учебных центров за внеочередную аттестацию сотрудников и делили между собой. В 2021/22 годах преступная схема принесла фигурантам 15,3 млн руб., полагает обвинение. Николай Маркин признал вину в трех из десяти инкриминируемых ему эпизодов, однако считает свои действия злоупотреблением полномочиями и посредничеством в передаче взятки. Тем не менее «помощь» в аттестации ежемесячно приносила ему до 30 тыс. руб., выяснилось на допросе. Остальные фигуранты кроме Дениса Шакирова, который отправился на СВО, отправлены в колонию строгого режима.

Судебные прения по уголовному делу Николая Маркина начнутся в мае

В Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода завершился допрос бывшего начальника отдела по надзору за теплоснабжением Волжско-Окского управления Ростехнадзора Николая Маркина, обвиненного в десяти эпизодах получения взяток от представителей учебных центров. Следствие считает его участником преступной схемы, организованной бывшим заместителем руководителя управления Денисом Шакировым и экс-заместителем начальника отдела по надзору за энергоустановками Сергеем Кульковым.

По фабуле дела в 2021/22 годах фигуранты вместе с инспектором в Дзержинске Сергеем Девяткиным брали деньги за внеочередную и ускоренную аттестацию работников предприятий в области промышленной безопасности и энергетики, подсказывали им правильные ответы во время тестов и разрешали им пользоваться интернетом.

Организатором коррупционной схемы следствие считает Дениса Шакирова. Его бывшие коллеги рассказывали в судах, что образовательные центры и колледжи были готовы оплатить увеличение потока обучающихся, которым преподавали сотрудники Ростехнадзора.

Ради них аттестационная комиссия из преподавателей управления заседала вне очереди. Сергей Кульков искал учебные центры и договаривался с их представителями о взятках, а Николай Маркин помогал организовать ускоренную аттестацию, в том числе через Сергея Девяткина, полагает обвинение. Фигуранты делили взятки между собой, в инкриминируемый период они собрали с учебных центров 15,3 млн руб., подсчитало следствие.

Свидетели обвинения сообщили, что в некоторых случаях лекции слушателям даже не читали.

В числе взяткодателей фигурируют представители Первой грузовой компании (ПГК), консалтингового центра «Кадры», Волго-Вятского управления ЦБ, учебных центров «Специалист», «Промтехэксперт», «Биота», нижегородского колледжа теплоснабжения и других учреждений. Часть денег они отдавали фигурантам лично, часть переводили на счет ИП «Решетников», который не был в курсе преступной схемы.

Николаю Маркину вменили в вину два эпизода взяток от ПГК и восемь от учебных центров. Из десяти эпизодов он согласился только с тремя, однако не считает свои действия получением взятки.

Он сообщил, что за 26 тыс. руб. содействовал скорейшей аттестации работников ПГК и получил деньги, в том числе от Сергея Девяткина «за подгон клиента». Однако подсудимый считает свои действия не взяткой, а превышением полномочий или злоупотреблением и посредничеством в передаче взятки. Как и доводы следствия о том, что получил часть денег от Сергея Кулькова.

Подсудимый настаивает, что большинство директоров учебных центров он не знал и о взятках с ними договаривался Сергей Кульков, который оговорил его на следствии из-за досудебного соглашения с прокуратурой, чтобы получить более мягкое наказание.

Он убеждал суд в том, что не участвовал в преступной схеме, получал деньги за то, чтобы не мешать Денису Шакирову и Сергею Кулькову и за подготовку списков аттестуемых. Также подсудимый отметил, что деньгами с ним делились коллеги, которых он отпускал преподавать в учебных центрах в рабочее время без оформления административных отпусков. Работу за этих коллег выполняли другие сотрудники Ростехнадзора.

В ведомстве разрешалось преподавать во внеурочное время по договорам с учебными центрами за плату, добавил он.

Государственный обвинитель на допросе выяснил, что Николай Маркин ежемесячно получал от коллег около 30 тыс. руб. Его официальная зарплата в это время начиналась от 60 тыс.

Прокурор напомнил, что в материалах дела есть оперативная видеосъемка, которая запечатлела, как Николай Маркин собирает деньги и делит их с соучастниками. Также в материалах фигурирует служебная записка о том, что сотрудники Ростехнадзора подсказывали аттестуемым во время экзаменов, а Сергей Девяткин на пальцах показывает Николаю Маркину некие цифры. На записи разговора Денис Кульков говорит Сергею Шакирову, что не помнит, «чтобы Маркин раньше больше получал. С учетом тех (денег), что ты нам отдаешь, у него тоже нормально выходит». При этом Денис Шакиров добавил, что «человеческая жадность не знает границ», отметил прокурор.

Срок для Николая Маркина обвинение обозначит в судебных прениях в мае.

Добавим, Денис Шакиров в 2024 году отправился на СВО, а Сергей Девяткин и Сергей Кульков получили три и семь лет колонии строгого режима за взятки.

Роман Рыскаль