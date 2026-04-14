Прокуратура обнаружила необоснованный доход у бывшего чиновника администрации Петербурга

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Генпрокуратуры к бывшему заместителю председателя городского комитета по транспорту Ренату Ягудину и его супруге Инге Кузьминой. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства почти 25 млн рублей, а также валюту и имущество, которые, по мнению прокуроров, чиновник не мог приобрести на законные доходы. Ренат Ягудин с октября 2024 года находится под стражей по делу о получении взятки в 2,5 млн рублей.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, иск подан в интересах Российской Федерации. В ближайшее время материалы будут переданы судье. Речь идет о применении механизма, предусмотренного законодательством о контроле за соответствием расходов чиновников их доходам.

Согласно расчетам прокуратуры, совокупный официальный доход семьи Ягудина за период с 2014 по 2024 год составил около 29,1 млн рублей (из них 25,2 млн — зарплата самого господина Ягудина и средства от продажи квартиры, 3,9 млн — доходы госпожи Кузьминой). После вычета трат на отдых, турпоездки, покупку двух квартир, автомобиля BMW X5 и земельного участка с жилым домом, по оценке надзорного ведомства, в распоряжении семьи оставалось порядка 13,8 млн рублей.

Однако в октябре 2024 года в ходе обыска по уголовному делу в квартире господина Ягудина оперативники обнаружили 24,8 млн рублей наличными, а также $29,5 тыс. и 16,6 тыс. евро. «Общий доход ответчиков не позволял им накопить денежные средства в найденных при обыске суммах. Ягудин, замещая должность государственной гражданской службы, совершал действия, направленные на неправомерное обогащение», — цитирует пресс-служба доводы обвинения.

Прокуратура требует взыскать с экс-чиновника и его жены в доход государства обнаруженные средства: 24,8 млн рублей, $29,5 тыс. (по текущему курсу ЦБ — около 2,24 млн рублей) и 16,6 тыс. евро (около 1,48 млн рублей). Таким образом, общая сумма претензий в рублевом эквиваленте превышает 28,4 млн рублей.

Ренат Ягудин занимал пост заместителя председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга с апреля 2021 года. Он был задержан и заключен под стражу в октябре 2024 года по обвинению в получении через посредника взятки в размере 2,5 млн рублей от представителя ООО «Фавор-гарант». По версии следствия, чиновник обеспечил покровительство компании при заключении государственного контракта. Уголовное дело продолжает рассматриваться по существу.