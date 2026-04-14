В Ростове-на-Дону разработают новую транспортную стратегию

Власти Ростова-на-Дону приостановили концессионное соглашение по развитию трамвайной сети из-за экономической неэффективности. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин на встрече с журналистами.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По словам господина Скрябина, в проекте сократили ключевые параметры, включая число маршрутов, депо и подвижного состава. Уточняется, что концессия пока не расторгнута, а находится на стадии приостановки.

Сейчас власти обсуждают новую концепцию развития электротранспорта. Она предусматривает возможное соединение трамвайных линий в районах Левенцовка и площади Мичурина. Однако проект находится на стадии проработки и пока не прошел общественные слушания.

Планируется, что новая транспортная стратегия будет ориентирована на развитие единой системы перевозок внутри всей городской агломерации, а не только на локальные маршруты в пределах донской столицы. В разработке документа участвует организация «Ространс».

