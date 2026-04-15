Россиянки отложили гинекологов на потом

Доля россиянок, ежегодно посещающих гинеколога в целях профилактики, упала за десять лет с 76% до 58%. Такие данные показал опрос «Гедеон Рихтер» и аналитического центра НАФИ. Эта динамика тревожит экспертов. Среди возможных причин они называют экономию на медицинских услугах, отсутствие привычки к профилактике, а также бум развития искусственного интеллекта.

Компания «Гедеон Рихтер» и аналитический центр НАФИ в рамках Недели женского здоровья провели опрос среди 1,6 тыс. россиянок в возрасте от 18 до 45 лет. Исследование приурочено к десятилетию проекта, поэтому авторы оценили, как изменилось отношение россиянок к репродуктивному здоровью с 2016 года.

Оказалось, что за десять лет доля женщин, посещающих гинеколога минимум раз в год, снизилась с 76% до 58%. А доля тех, кто обращается к врачу только при возникновении заметных проблем со здоровьем, напротив, выросла с 14% до 24%. Показатель посещаемости раз в два года изменился с 6% до 8%, реже одного раза в три года — с 3% до 6%. Ни разу не были у гинеколога 1% опрошенных в 2016 году и 2% в 2026 году.

При появлении симптомов сразу идут к врачу 23% респонденток в 2026 году против 33% в 2016-м. Некоторое время ждут, что «пройдет само», и только затем обращаются к специалисту 53% женщин (в 2016-м таких было 40%). Долго терпят и идут только при серьезной ситуации 18% респонденток (в 2016-м — 26%).

Главная причина отказа от ежегодного осмотра — «нет жалоб» (в 2026 году так ответили 36%). По мнению авторов исследования, это говорит о массовой недооценке бессимптомных и скрыто протекающих заболеваний. Еще от похода к гинекологу удерживают чувство стеснения (24%) и дефицит времени (также 24%).

А 20% женщин считают наличие постоянного полового партнера достаточным основанием, чтобы отказаться от профилактических визитов. Авторы исследования называют это «опасным заблуждением».

В Москве и ДВФО доля тех, кто ежегодно посещает специалиста, достигла 67% — это самые высокие показатели (в среднем по стране — 58%). В то же время у москвичек сильнее выражены психологические барьеры. О стеснении как о препятствии для записи к гинекологу говорит 41% жительниц столицы (24% в среднем по стране), а о тревоге перед возможным обнаружением заболевания — 24% (11% в среднем по стране).

Социолог, директор по развитию SBS Consulting Ирина Гильдебрандт подчеркивает, что «профилактическое поведение» формируется и реализуется у людей «под воздействием окружающей среды». Сюда можно включить и экономическое положение человека, и его занятость на работе, а также «риторику системы здравоохранения» и доступность медучреждений. «Нарастающий темп жизни и высокая занятость женщин становятся частым фактором отказа от своевременной диспансеризации,— констатирует госпожа Гильдебрандт.— А в условиях экономической нестабильности все, что связано с инвестициями в отдаленное будущее, отходит на второй план. Обвал готовности регулярно посещать гинеколога пришелся, вероятно, именно на последние два года».

Кроме того, в российском обществе пока доминирует «спасительная модель», говорит социолог: медицина воспринимается как спасение, а не как профилактика. В результате здоровье оказывается у среднестатистической россиянки в самом низу списка приоритетов. Более оптимистично настроен гендиректор «Гедеон Рихтер» в России Оливер Кенке: «Все еще велика доля женщин, для которых забота о своем здоровье не в приоритете, но она со временем снижается, и становится больше тех, кто все-таки находит для этого время».

Руководитель программы «Репродуктивное здоровье нации» Ирина Кузнецова обращает внимание на парадокс: женщины стали реже ходить к врачу именно тогда, когда у них появилось больше информации о здоровье. Она видит в этом влияние систем искусственного интеллекта: «У женщин возникает иллюзия, что, воспользовавшись услугами ИИ, они могут самостоятельно решить, стоит ли идти к врачу, как интерпретировать симптомы и как их облегчить. Это опасное заблуждение. Пропаганда ИИ как средства, способного решить клиническую проблему, несостоятельна». Также она подчеркивает важность «постоянной, доверительной связи» между врачом и пациенткой, а для этого необходимо «выращивать соответствующих специалистов».

Репродуктивные планы россиянок с течением времени практически не меняются. В 2016 году 40% женщин отвечали «точно да» или «скорее да» на вопрос о планах завести ребенка в ближайшем будущем, а в 2026-м так отвечают 36% опрошенных. Наиболее заметно сокращение числа желающих родить в возрастной категории 35–45 лет: только 9% точно готовы к материнству. Ирина Кузнецова называет этот показатель неожиданным, так как «во всем мире», напротив, фиксируется «сдвиг репродуктивных планов» на более поздний возраст. «Мы видим, что для россиян стабильно важны здоровье, семья и дети, и это напрямую связано с жизненными целями,— комментирует Ирина Гильдебрандт.— Но хотеть и делать — разные вещи. Сегодня на реализацию этих планов сильнее всего влияют рациональные ограничения, а также рост тревожности и неопределенности, которые в условиях нестабильности начинают перевешивать даже экономические факторы».

Наталья Костарнова