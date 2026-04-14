Скидки со штрафов за старые нарушения застройщиков признали неконституционными

Конституционный суд России вынес постановление по жалобам двух дольщиков, чьи застройщики просрочили сдачу жилья. Граждане требовали компенсировать неустойку, а также штраф за неудовлетворение претензии в добровольном порядке, который по закону о защите прав потребителей составляет 50% от взысканной суммы. Однако пока дела проходили судебные инстанции, вступили в силу поправки, снизившие штраф до 5%.

Суды применили новые нормы, чем вызвали недовольство дольщиков, которые посчитали это ухудшением своего положения задним числом. КС указал, что по общему правилу нормы гражданского законодательства не имеют обратной силы, если только это прямо не предусмотрено законом. Снижение штрафа с 50% до 5% не может применяться к отношениям, возникшим до вступления изменений в силу. Если застройщик отказался добровольно заплатить дольщику неустойку до 1 сентября 2024 года, то применяется старый размер штрафа. В то же время ограничения по расчету самой неустойки (ключевая ставка ЦБ не выше 7,5%), введенные постановлением правительства на период 2025 года, суд признал временной мерой для стабилизации финансового положения застройщиков.

Таким образом, дольщики выиграли только в части штрафа, а не неустойки. Тем не менее позиция КС осложнит жизнь застройщикам, особенно небольшим: теперь по старым нарушениям им придется платить штраф в полном объеме, а не минимальный. Учитывая, что судебные тяжбы длятся годами, а число договоров о долевом участии в строительстве ежегодно составляет сотни тысяч, потенциально позиция КС может коснуться десятков тысяч дел по искам дольщиков к застройщикам.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «По неустойке смирно».