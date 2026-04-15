Зерно объявило перемирие

После мартовского роста из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на российскую пшеницу на мировых рынках начали снижаться. Сейчас экспортная стоимость составляет $238 за тонну: значение снизилось на 0,8% за неделю и 5,2% год к году. Это связано с большим объемом предложения. Запасы производителей на 11,3% выше прошлогодних, а смысла придерживать их в конце сезона нет.

Средняя экспортная стоимость пшеницы с поставкой из портов Черного моря на 10 апреля 2026 года составила $238 за тонну, сократившись на 0,8% за неделю и на 5,2% год к году, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Значение, как следует из данных аналитиков, фактически вернулось к показателю первой половины марта. В «Совэконе» отмечают, что стоимость российской пшеницы на мировых рынках за неделю потеряла $1, составив $237–239 за тонну.

Из данных KSM видно, что на 14 апреля экспортная стоимость пшеницы в Новороссийске составила 16 тыс. руб. за тонну. За месяц значение снизилось на 4,8%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что на пике в марте стоимость российском пшеницы с поставкой из портов Черного моря достигала $238 за тонну, на прошлой неделе реалистичная цена составляла $235. Но 13 апреля значение вернулось к $238 из-за укрепления рубля.

Начавшееся снижение экспортных цен на пшеницу пришло на смену росту. В марте зерно на мировых рынках стало дорожать из-за военного конфликта на Ближнем Востоке. Сказывалось увеличение стоимости фрахта, нефти и азотных удобрений. Спрос со стороны покупателей, несмотря на логистические ограничения, оставался достаточно высоким (см. “Ъ” от 15 марта). В марте, по данным аналитического центра «Русагротранса», объем экспорта российской пшеницы составил 4,85 млн тонн. Это в два раза больше уровня прошлого года и близко к рекорду 2024 года. Прогноз на апрель — 3,7 млн тонн, рост год к году на 54,8%.

На минувшей неделе, по данным «Совэкона», подешевела также пшеница из Франции, Канады и Болгарии. Заметный рост показывает только продукция из Аргентины. Но сейчас это наиболее доступная пшеница в мире: ее стоимость составляет $229 за тонну.

Аналитики «Совэкона» обращают внимание на то, что сейчас интерес со стороны покупателей пшеницы из Египта и Турции, ключевых импортеров российской продукции, постепенно ослабевает.

Страны рассчитывают в том числе на новый урожай. В Турции в сезоне-2026/27 производство пшеницы, по прогнозу Минсельхоза США, за счет обильных осадков может составить 19,8 млн тонн, увеличившись год к году на 20%.

Старший аналитик ЦЦИ Екатерина Захарова обращает внимание, что в конце сезона российские сельхозпроизводители и экспортеры могут форсировать продажу. Согласно Росстату, у не относящихся к субъектам малого бизнеса аграриев на конец марта оставалось 10,89 млн тонн пшеницы, что на 11,3% больше, чем в аналогичный период годом ранее. Стоимость предложения на внутреннем рынке в то же время снижается: согласно аналитическому центру «Русагротранса», на юге страны на 14 апреля она составила 14,5–15,4 тыс. руб. за тонну на элеваторе, потеряв за неделю 100 руб.

Дмитрий Рылько не исключает, что тенденция к снижению экспортной стоимости пшеницы сохранится из-за значительного объема предложения в мире. Он поясняет, что ситуация в Иране в марте изменила рыночный тренд. Без боевых действий реалистичная цена российской пшеницы, по его мнению, сейчас могла бы составлять $225–230 за тонну. В перспективе, по мнению господина Рылько, рынок может продолжить путь к этим значениям в случае дальнейшей стабилизации новостного фона. Но если конфликт на Ближнем Востоке вернется в активную фазу, цены могут снова начать расти, предполагает он.

Александра Мерцалова