Глава Оренбурга объяснил смысл завоза мигрантов из Сенегала

В Оренбурге для уборки улиц привезут 70 рабочих из Сенегала. Об этом рассказал глава города Альберт Юмадилов, пишет газета «Оренбуржье».

Градоначальник объяснил, что первым делом африканцы займутся уборкой обочин улицы Донгузской, превратившихся в стихийные свалки. Работать мигранты начнут с четверга, для сопровождения им дадут переводчика с французского языка. Первые 10 сенегальцев уже прибыли.

По словам чиновника, найти русскоговорящих, желающих разбирать горы мусора, не получается. Господин Юмадилов заметил, что предложения позвать на уборку деревенских жителей оторваны от реальности. Городским властям было бы «в десять тысяч раз легче» позвать людей из села, чем везти с тремя пересадками иностранцев, не говорящих по-русски, но желающих устраиваться на такие работы попросту нет.

Соглашение с дворниками из Сенегала заключат до апреля 2027 года. Работать они будут шесть дней в неделю за 55 тыс. руб. в месяц.

