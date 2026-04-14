Центр отторжения

В 2025 году большинство крупных торговых центров Перми ухудшили финансовые показатели. Особенно сложная ситуация у самых крупных ТЦ — «Планета» и «Imall Эспланада»: компании значительно нарастили убытки. Причины таких результатов их представители не комментируют. Основная часть остальных участников рынка сообщили о незначительном снижении чистой прибыли. Эксперты отмечают общую тенденцию снижения посещаемости ТЦ из-за перехода на online-форматы и снижения покупательского спроса. Также на показатели повлияла высокая ключевая ставка.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Компании, управляющие торговыми центрами в Перми, отчитались о финансовых результатах за 2025 год. Из анализа опубликованных в «СПАРК-Интерфакс» данных следует, что показатели большинства крупных ТЦ по сравнению с позапрошлым годом ухудшились. Так, ООО «Ла Терра» (управляет ТРЦ «Планета») по итогам прошлого года получила убыток в 349 млн руб., против чистой прибыли 204 млн руб. в 2024-м. Выручка компании осталась практически на прежнем уровне, составив 884 млн руб. В ТРЦ «Планета» комментировать ситуацию отказались, отметив, что «информация носит конфиденциальный характер».

Снижение финансовых показателей продемонстрировало и ООО «Проспект-Пермь», управляющее ТЦ «Imall Эспланада». Чистый убыток компании вырос за отчетный период с 887 млн до 1,1 млрд руб. при этом выручка общества увеличилась с 851 млн руб. в 2024 году до 1,1 млрд руб. в 2025-м. В ООО «Проспект Пермь» финансовые результаты вчера тоже не прокомментировали.

«Планета» и «Imall Эспланада» — крупнейшие ТРЦ в регионе. Площадь «Планеты» составляет 150 тыс. кв. м, общая стоимость объекта — около 10 млрд руб., из них 5 млрд было получено в кредит в Сбербанке. Ключевым «якорем» торгового центра является гипермаркет «Лента». Первая очередь многофункционального комплекса «Эспланада» — ТЦ «Imall Эспланада» имеет площадь 80,3 тыс. кв. м, якорный арендатор — супермаркет «Перекресток». На возведение объекта банк ВТБ выдал 5 млрд руб. кредита.

Юрлица, управляющие другими крупными центрами, тоже отчитались о снижении чистой прибыли. У АО «Пермский облунивермаг» (управляет ТРЦ «Семья») этот показатель сократился с 296 до 260 млн руб. Выручка общества сократилась незначительно, с 566 до 508 млн руб. ООО ТЦ «Айсберг»: чистая прибыль сократилась вдвое, с 4,5 до 2,1 млн руб. Выручка уменьшилась с 18,9 до 17,6 млн руб. Чистая прибыль ООО «Управляющая компания „Столица“» в прошлом году по сравнению с 2024-м сократилась на 5,2 млн руб. и составила 7,7 млн руб. Выручка снизилась на 4 млн руб. и составила 71 млн руб.

В ООО ТД «Колизей» по итогам 2025 года сложилась более благоприятная ситуация. Общество нарастило выручку с 293 до 315 млн руб. При этом компании удалось сократить чистый убыток с 96 до 54 млн руб.

Выручка ООО «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») в 2025 году осталась на уровне 2024 года и составила 49,4 млн руб. При этом чистая прибыль незначительно увеличилась, с 5 до 5,5 млн руб. Гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова пояснила, что компания управляет разными объектами, соответственно, по ее показателям нельзя судить о тенденциях в отрасли торговой недвижимости. «У нас нет кредитной нагрузки и масштабных капитальных вложений, как у других торговых операторов, поэтому мы немного в разных условиях»,— пояснила госпожа Денисова. По ее словам, управляющие компании ТРЦ «Планета» и «Эспланада» отражают в своем финансовом результате еще и капитальные затраты на строительство объектов за счет кредитных средств.

Управляющий партнер «GGroup–Управление активами» Евгений Протопопов считает, что на снижение финансовых результатов ТЦ повлияли несколько факторов, например высокая ключевая ставка и общее снижение потребительского спроса. По его оценке, спрос в целом по всем направлениям снизился примерно на 30%. Негативное влияние на ТЦ также оказывает развитие маркетплейсов. «Если можно купить онлайн, то зачем идти в торговый центр? Это тренд, и крупным ТЦ ничего не остается, кроме реконцепции своих объектов в сторону развлекательного формата»,— полагает эксперт. По его словам, большим торговым центрам приходится сложнее, так как у них значительно выше расходы на содержание. Это также сказывается на их финансовых результатах.

Руководитель направления исследований и консалтинга «Фокус Технологии» Михаил Васильев говорит об общем снижении посещаемости торговых центров. По итогам 2025 года Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей) торговых центров крупнейших городов региона был в среднем на 4% ниже значений 2024 года. А по итогам первого квартала 2026-го этот показатель зафиксирован на уровне около -2% к аналогичному периоду прошлого года. Это отражает продолжающееся давление на офлайн-сегмент в рамках более долгосрочных трендов.

«Ключевыми факторами выступают перераспределение части потребительского спроса в онлайн-каналы, изменение модели поведения посетителей и снижение доли импульсных покупок. Посещение торговых центров все чаще становится целевым, а не регулярным, что напрямую влияет на трафик и, как следствие, на финансовые показатели объектов»,— уточняет эксперт. По его словам, дополнительное влияние оказывают и внешние факторы, в частности, погодные условия, а также изменение структуры потребления. «В совокупности это приводит к тому, что даже при относительно стабильной заполняемости объектов экономика торговых центров становится более чувствительной к качеству трафика и его структуре»,— уточнил господин Васильев. Он отметил, что негативная динамика в большей степени проявляется в торговых центрах с менее удачными локациями, устаревшими концепциями или недостаточно адаптированным tenant-mix (сочетание арендаторов). Таким образом, ухудшение финансовых показателей отдельных ТЦ, включая крупнейшие, в большей степени отражает общее изменение рыночной среды. «В ближайшей перспективе можно ожидать сохранения текущих тенденций: умеренной динамики трафика, дальнейшей адаптации форматов и усиления конкуренции между объектами. Ключевым фактором остается способность торговых центров перестраивать концепции, работать с арендаторами и формировать устойчивые сценарии посещения»,— подытожил эксперт.

Ирина Суханова