Ветеринарная инспекция Прикамья оспорит решение о наказании руководителя

Государственная ветинспекция Пермского края будет обжаловать решение суда первой инстанции, который признал виновным ее начальника Михаила Завьялова в административном правонарушении. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в ведомстве. Напомним, 13 апреля прокуратура региона сообщила, что провела проверку по жалобе местного жителя о необоснованном отказе сотрудников инспекции в ознакомлении с документами, касающимися рассмотрения его заявления. Надзорный орган счел это нарушением законодательства и внес представление об их устранении. Поскольку этого не произошло, прокуратура в суде добилась привлечения господина Завьялова к ответственности за неисполнение законных требований прокурора. Решением первой инстанции он был оштрафован.

«Постановление в законную силу не вступило, ветеринарная инспекция Пермского края готовит жалобу на него», - пояснили в госоргане.