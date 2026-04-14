Лес оцифровали, но не точно

Направлениями регулирования лесной отрасли становятся ее цифровизация и ужесточение администрирования, следовало из выступлений чиновников на прошедшем 14 апреля всероссийском совещании об итогах работы комплекса в 2025 году. В Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) обещают, что в ближайшие полтора года будет проведена верификация всей не всегда качественной информации о лесах, предоставленной регионами в созданную отраслевую информационную систему. Эксперты отмечают, что лишь после этого можно будет говорить о качественном улучшении управляемости лесным хозяйством, а не просто о формальном сборе данных о нем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по итогам работы лесного комплекса в 2025 году сообщил, что бюджетные поступления от этого сектора составили рекордные 90 млрд руб.— средства в основном получены за счет расширения предоставления лесных участков в аренду. Объем незаконно заготовленной древесины, по его словам, с 2020 года сократился почти в четыре раза.

Для дальнейшего обеления отрасли и увеличения поступлений в бюджеты необходимо продолжать ее цифровизацию, отметил премьер.

Сейчас инвентаризацией охвачено около 70 млн га леса, но такая динамика названа недостаточной — актуальная информация пока есть только о половине лесов в зоне интенсивного освоения.

Для контроля за использованием лесов в 2025 году была запущена федеральная госинформсистема лесного комплекса (ФГИС ЛК), позволяющая прослеживать все операции, от заготовки до экспорта древесины. С ее помощью должна быть решена проблема разрозненности данных отраслевых реестров.

На сегодняшний день в систему загружено 100% информации о лесных кварталах, выделах и правоустанавливающих документах, но завершение процесса цифровизации упирается в качество этих данных, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, агентство планирует провести верификацию внесенных сведений, на это уйдет около полутора лет. Глава Рослесхоза сообщил, что с конца 2025 года в системе начал действовать новый модуль лесоустройства, который должен обеспечить загрузку данных по 70 млн га участков и внедрить механизм внутреннего контроля за внесением сведений. Также, по его словам, в ближайшие месяцы в системе начнет работать «дашборд руководителя», который позволит контролировать все касающиеся лесов действия региональных министерств.

Еще одна задача — сокращение срока перехода арендаторов участков на новые форматы лесоустройства (лесные планы и лесохозяйственные регламенты) с полутора-двух лет до двух-трех месяцев.

«Если регион не может осилить за два-три месяца лесной план и регламент, значит, ему не нужно лесоустройство,— сказал Иван Советников.— Объемы будут отданы в те регионы, которые делают это быстро, качественно и в срок».

Речь идет о работах по лесоустройству (сбор сведений, закрепление границ на местности, проектирование и так далее), проводимых в соответствии с федеральным планом. Если после них регионы не внесли изменения в лесохозяйственный регламент, оставшиеся объемы работ будут отданы другим регионам.

В российской модели лесоустройство в значительной степени финансируется из госбюджета (сумма зависит от масштабов работ и приоритетности территории), поясняет партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners. Денис Тверской. Объемы — это фактически площадь, по которой в конкретном регионе будут проводиться таксация (сбор сведений о лесных ресурсах), актуализация данных и подготовка лесоустроительных материалов. По словам эксперта, отставание в обновлении данных влияет на точность расчетной лесосеки, планирование рубок и инвестиционную привлекательность регионов. Запуск и наполнение ФГИС ЛК повышают прозрачность отрасли, но эффект будет достигнут лишь после завершения верификации и перехода на актуальные данные. «Это позволит говорить о качественном улучшении управляемости, а не формальном наличии данных»,— отмечает Денис Тверской.

Пока ФГИС ЛК требует значительных доработок, полагает член правления и вице-президент компании «Сегежа Групп» Николай Иванов. В числе проблем — несоответствие сведений государственного лесного реестра (ГЛР) и ЕГРН о границах участков, несовершенство механизма актуализации сведений ГЛР и недостаточность сил и средств ФГБУ «Рослесинфорг» на проведение больших объемов работ. В холдинге «Титан» добавляют, что на период развития ФГИС «крайне желательно» дать участникам отрасли альтернативные варианты — сдавать лесные декларации по данным предыдущего учета или дать возможность продлевать срок действия проектов освоения лесов.

Анна Королева