Названы лауреаты автомобильной премии «Выбор Коммерсанта»

В Москве состоялось награждение лауреатов автомобильной премии «Выбор Коммерсанта». Победителей в 10 номинациях определили журналисты издания. Оценивались потребительские качества, данные продаж автомобилей и другие аспекты.

Список лауреатов по номинациям:

  • «Открытие года» — Volga;
  • «Лучший бренд SUV» — Tenet;
  • «Лучший автомобиль для путешествий» — Jetour T1;
  • «Лучший шинный бренд» — Gislaved;
  • «Лучшее топливо» — ПАО «Лукойл»;
  • «Лучший мобильный офис» — Voyah Dream;
  • «Лучший пикап» — Foton Tunland G9;
  • «Эталон безопасности гибридного автомобиля» — Exeed Exlantix ET;
  • «Лучшее синтетическое масло» — Rolf Ultra;
  • «Автоперсона года» — Наталья Королева, заместитель генерального директора АО «МБ РУС».

Награждение лауреатов прошло в Императорском яхт-клубе на Болотной набережной.

