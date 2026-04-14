Названы лауреаты автомобильной премии «Выбор Коммерсанта»

В Москве состоялось награждение лауреатов автомобильной премии «Выбор Коммерсанта». Победителей в 10 номинациях определили журналисты издания. Оценивались потребительские качества, данные продаж автомобилей и другие аспекты.

Список лауреатов по номинациям:

«Открытие года» — Volga;

«Лучший бренд SUV» — Tenet;

«Лучший автомобиль для путешествий» — Jetour T1;

«Лучший шинный бренд» — Gislaved;

«Лучшее топливо» — ПАО «Лукойл»;

«Лучший мобильный офис» — Voyah Dream;

«Лучший пикап» — Foton Tunland G9;

«Эталон безопасности гибридного автомобиля» — Exeed Exlantix ET;

«Лучшее синтетическое масло» — Rolf Ultra;

«Автоперсона года» — Наталья Королева, заместитель генерального директора АО «МБ РУС».

Награждение лауреатов прошло в Императорском яхт-клубе на Болотной набережной.