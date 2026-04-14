Названы лауреаты автомобильной премии «Выбор Коммерсанта»
В Москве состоялось награждение лауреатов автомобильной премии «Выбор Коммерсанта». Победителей в 10 номинациях определили журналисты издания. Оценивались потребительские качества, данные продаж автомобилей и другие аспекты.
Список лауреатов по номинациям:
- «Открытие года» — Volga;
- «Лучший бренд SUV» — Tenet;
- «Лучший автомобиль для путешествий» — Jetour T1;
- «Лучший шинный бренд» — Gislaved;
- «Лучшее топливо» — ПАО «Лукойл»;
- «Лучший мобильный офис» — Voyah Dream;
- «Лучший пикап» — Foton Tunland G9;
- «Эталон безопасности гибридного автомобиля» — Exeed Exlantix ET;
- «Лучшее синтетическое масло» — Rolf Ultra;
- «Автоперсона года» — Наталья Королева, заместитель генерального директора АО «МБ РУС».
Награждение лауреатов прошло в Императорском яхт-клубе на Болотной набережной.