Почти половина опрошенных ВЦИОМ россиян заявили о росте числа одиноких людей

В 2026 году о росте числа одиноких людей говорят уже 45% россиян. Их количество возросло на 5 п. п. за прошедший год (см. график). К таким выводам пришли исследователи аналитического центра ВЦИОМа, опросив в апреле этого года 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Данные значительно отличаются в зависимости от федерального округа, в котором проживают респонденты. Растущее одиночество сильнее замечают в Сибирском округе. Там на вопрос, стало ли за последние пять лет больше одиночек, ответили утвердительно 58% опрошенных, в Дальневосточном — 55%. А вот в Северо-Западном округе таких оказалось всего 37%. В оставшихся пяти округах так отвечали от 42% до 47% жителей.

При этом подавляющее большинство россиян (75%) считают, что жить одному — не осознанное желание, а результат жизненных обстоятельств. Особенно в этом уверены представители поколения застоя (рожденные с 1948 по 1967 год) — 83%. Представители поколения цифры (рожденные после 2001 года), наоборот, чаще других называют одиночество личным выбором (24%).

Отдельно исследователи попытались выяснить, считают ли россияне, что ведение хозяйства в одиночку — экономически выгодно. Однако мнения разделились почти поровну: 43% респондентов уверены, что жить одному дороже, чем с кем-то, а 42% — дешевле. Оставшиеся 15% затруднились ответить.

Расхожий стереотип о том, что одиночество свойственно скорее пожилым людям, не вполне верный, добавляют эксперты ВЦИОМа, и в России одиночки в большей степени — люди активного трудоспособного возраста: «Жизнь в одиночку довольно молода и не становится результатом потери партнера, взросления детей и старения».

«По мере экономического развития каждый человек получает возможность, но чаще все же вынужден выстраивать жизненную траекторию самостоятельно,— объясняет председатель научного совета аналитического центра ВЦИОМа Степан Львов.— Эта закономерность универсальна: где растут доходы, урбанизируется среда и распространяются новые способы коммуникации, там растет доля одиночного проживания».

Полина Ячменникова