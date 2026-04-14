Сергей Меликов сказал, что не знает, останется ли он главой Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов на пресс-конференции признался, что не знает, продлит ли глава государства его полномочия. Срок его каденции истекает в октябре 2026 года — ровно через пять лет после назначения 14 октября 2021.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Буду ли я в этом списке? Могу сказать откровенно, я этого не знаю. Здесь воля Всевышнего и того человека, который принимает решение», — заявил Сергей Меликов.

Слухи о возможном уходе Сергея Меликова усилились после публикации РБК 9 апреля 2026 года: издание со ссылкой на два источника в АП сообщило, что отставка главы республики запланирована на май 2026-го. Основным претендентом на пост назвали Магомеда Рамазанова, заместителя полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. Президент отправил Магомеда Рамазанова в Дагестан для помощи в ликвидации последствий паводка — масштабного наводнения, поразившего регион в марте–апреле 2026 года и затопившего тысячи домов в Махачкале и окрестностях.

Ранее, 11 апреля, в своем Telegram-канале Сергей Меликов процитировал фильм «В бой идут одни старики», осудил распространителей сплетен и пообещал прямой эфир с блогерами и журналистами для ответов на вопросы. Он работает с федеральными ведомствами над восстановлением региона после паводка, который унес жизни не менее 20 человек и нанес ущерб на миллиарды рублей.

Сергей Меликов, генерал-полковник в отставке, возглавил регион в 2021 году как врио после ухода Владимира Васильева. Конституция РФ предусматривает, что президент представляет парламенту Дагестана три кандидата, а депутаты проводят процедуру голосования.

